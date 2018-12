Casillas: «Temos de começar a pensar no futuro»

Convidado de Pepe Reina para uma vídeochamada muito especial com David Villa e Fernando Torres no programa 'Mi casa es la tuya', da Telecinco, Iker Casillas deixou no ar a ideia de que poderá estar a viver os últimos tempos enquanto jogador do FC Porto."Estou mais um ano em Portugal e há que ver quanto dura. Temos de começar a pensar no futuro. Enquanto estiver a jogar futebol temos de desfrutar", declarou o guardião, de 37 anos, que tem contrato com o FC Porto até final da presente temporada.