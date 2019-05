Casillas tranquiliza adeptos com foto no hospital: «Tudo controlado por aqui»

Depois de uma primeira mensagem aos seus amigos , revelada pelo jornal 'Marca', Iker Casillas recorreu às redes sociais para tranquilizar os seus seguidores, partilhando no Instagram uma foto na cama do hospital, com uma legenda na qual aproveita para garantir que, apesar do "susto grande" já está tudo bem com o seu estado de saúde."Tudo controlado por aqui. Foi um susto grande, mas continuo com as forças intactas. Muito obrigado a todos pela mensagem e pelo carinho", escreveu guarda-redes portista, numa publicação que no imediato foi alvo de muitas reações, com mais de 200 mil likes no espaço de menos de dez minutos.