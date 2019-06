Casillas vai colaborar com o CF Pozuelo

Iker Casillas vai ajudar a impulsionar o modesto CF Pozuelo, da zona de Madrid, em parceria com a agência que o representa, a 380 amk, de Carlo Cutrópia. O projeto de colaboração, para o qual o guarda-redes do FC Porto procurará contribuir com a sua experência de anos de futebol ao mais alto nível, foi anunciado esta terça-feira.





"Estou encantado por fazer parte deste projeto, que une duas das coisas mais importantes da minha vida: o futebol e a cidade onde passei grande parte dela. Temos um grande desafio pela frente, para o qual espero contribuir com o meu grãozinho de areia", afirmou Casillas, num excerto retirado de um comunicado conjunto das três partes.O CF Pozuelo é um clube do 4.º escalão espanhol, que conta com um total de 38 equipas e mais de 900 jogadores distribuídos pelos mais variados escalões. Esta colaboração não terá influência na decisão que Iker Casillas vier a tomar relativamente ao seu futuro enquanto profissional de futebol.