Casillas vai decidir em março se continua a jogar

Iker Casillas definiu março de 2020 como a data em que definirá se continua a carreira de futebolista ou se pendura as luvas. Depois do enfarte sofrido no final da temporada passada, o guarda-redes do FC Porto continua a recuperar e sublinha que só voltará aos relvados se sentir que está totalmente bem.





"É um processo rápido fisicamente mas lento no que respeita à tomada de uma decisão. Em março o médico irá avaliar-me e não irei correr riscos se eles existirem. Por agora, continuo a recuperar e ver que caminho seguirá o meu corpo", confessou o guardião, de 38 anos, durante a apresentação do Pozuelo, clube com o qual colabora através da sua fundação.