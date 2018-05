Em mais um momento de homenagem a Buffon, que no fim de semana fez o seu último jogo pela Juventus, Iker Casillas vestiu a camisola do já mítico guardião italiano e o momento foi publicado no site da vecchia signora. Além do espanhol, também o alemão Manuel Neuer, do Bayern Munique, envergou a ‘última pele’ do italiano, que está agora à disposição dos seus fãs numa edição especial que contempla um emblema singular: #UN1CO.