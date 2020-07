Casillas vibrou com a goleada

Mesmo não podendo voltar a jogar pelo FC Porto, Iker Casillas já deu provas de acompanhar a par e passo a realidade dos dragões e ontem voltou a fazê-lo. No Twitter, o guardião vibrou com a goleada dos azuis e brancos. "Muito bom jogo. Mais uma vitória do campeão da Liga, o FC Porto", escreveu o mítico guarda-redes espanhol.