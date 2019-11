Casillas volta a treinar ao" fim de 6 meses e 3 dias"

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... ?? pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019

"Depois de 6 meses e 3 dias... voltam a ser usadas": as palavras são de Iker Casillas que, esta segunda-feira, divulgou nas Insta Stories uma fotografia das suas chuteiras com relva, dando a indicação de que estaria de volta aos treinos no relvado depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio a 1 de maio.Também no Twitter o guarda-redes deu conta de que as chuteiras saíram do cacifo ao final de seis meses e, segundo avança o jornal 'As' o guardião espanhol cumpriu um treino à parte da equipa de cerca de 25 minutos.Recorde-se que Iker Casillas definiu março de 2020 como a data em que definirá se continua a carreira de futebolista ou se pendura as luvas. Depois do enfarte sofrido no final da temporada passada, o guarda-redes do FC Porto continua a recuperar e sublinha que só voltará aos relvados se sentir que está totalmente bem."É um processo rápido fisicamente mas lento no que respeita à tomada de uma decisão. Em março o médico irá avaliar-me e não irei correr riscos se eles existirem. Por agora, continuo a recuperar e ver que caminho seguirá o meu corpo", confessou o guardião, de 38 anos, em setembro.