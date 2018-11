Casillas: «Voltaria se o Real Madrid me chamasse? Claro que sim»

Iker Casillas concedeu uma entrevista ao programa 'Universo Valdano', programa apresentado por Jorge Valdano, onde falou sobre o atual momento no FC Porto e um possível regresso à seleção espanhola e até ao Real Madrid."Penso que dei o passo certo. Creio que se tivesse continuado no Real Madrid, teria tido um final pior do que aquele que tive", frisou o guarda-redes dos dragões que chegou ao Porto no verão de 2015, depois de um período conturbado vivido com José Mourinho e que continuou no período de Carlo Ancelotti.Casillas vive dias felizes no FC Porto com a liderança da Liga NOS e um momento de forma ímpar desde que aterrou em Portugal queum possível regresso à seleção. O guarda-redes de 37 anos não fecha as portas nem à La Roja... nem aos merengues."Se a seleção me chamasse, voltaria? Com todo o gosto. Voltaria se o Real Madrid me chamasse? Claro que sim. Não posso esquecer onde fui criado", confessou.