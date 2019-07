Casillas explica novas funções: «Vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube»

Iker Casillas explicou as suas novas funções no FC Porto, confirmando que vai integrar o staff diretivo dos dragões."Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no terreno de jogo. Vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube. O míster falou comigo na época passada quando aconteceu a minha situação e disse-me que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, perto dos jogadores mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros", comentou ao Porto Canal.O espanhol frisou ainda que o plantel só pensa em arrancar bem a temporada: "Vamos preparar-nos para fazer o melhor possível no início da época. Já temos várias semanas de trabalho mas ainda falta um par de semanas para os primeiros jogos oficiais. Que todos juntos possamos fazer uma grande época e que possamos conquistar o campeonato, as taças e fazer o melhor possível na Europa".O FC Porto seguiu esta segunda-feira de avião para o estágio no Algarve. Todo o plantel integrou a comitiva, à exceção de Óliver, que deve reforçar o Sevilha.