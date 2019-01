Caso Bruno Costa sem processo

O Conselho de Disciplina (CD) não abriu qualquer processo ao FC Porto devido à substituição de Bruno Costa no jogo com o Belenenses da Allianz Cup, que impediu os dragões de terem dois jogadores formados localmente como titulares a jogar pelo menos 45 minutos.Os dragões justificaram a saída do jovem com uma lesão, algo que foi assim explicado no relatório do delegado ao jogo. Por isso, foi considerado que o não cumprimento da regra se deveu a motivos de "força maior". Agora, só pode ser aberto algum processo se houver queixa de algum clube ou outro agente desportivo.