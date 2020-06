Caso de Nakajima remetido para a direção do FC Porto

Nakajima não entra nas opções de Sérgio Conceição para a retoma da Liga, conforme Record já tinha adiantado, e o técnico, questionado sobre a ausência do japonês, foi parco em palavras e remeteu o caso para a direção.





"Não está no grupo, a direção está a tratar e tratará da melhor forma a ausência dele, não há mais a falar. Se gostaria de ter toda a gente? Óbvio que sim", referiu o treinador, em conferência de imprensa.De recordar que Nakajima, depois de ter integrado o regresso aos trabalhos da equipa no relvado, ainda de forma individual, deixou de treinar com os companheiros ao segundo dia de treinos coletivos, situação que se mantém até hoje. Os sintomas de doença respiratória que a sua esposa evidenciou a meio de maio levaram o extremo a acompanhá-la em casa, voltando a isolar-se no seu domicílio.