Caso dos emails avança

O denominado ‘caso dos emails’ divulgados pelo Porto Canal, que alegadamente envolvem o Benfica, vai conhecer novos desenvolvimentos no dia 17 deste mês, quando se der início à fase de instrução, segundo uma notícia do ‘Expresso’.

Francisco J. Marques (diretor de comunicação do FC Porto), Júlio Magalhães (ex-diretor do Porto Canal) e Diogo Faria (diretor de conteúdos da FC Porto Media) vão ser ouvidos pelo juízo de instrução criminal de Matosinhos. Nesta fase, as defesas terão oportunidade de mostrar os seus argumentos e o juiz de instrução vai decidir se leva o caso a julgamento.