Caso dos emails: FC Porto vai reclamar da decisão do Tribunal Constitucional

O FC Porto vai apresentar uma reclamação ao Tribunal Constitucional sobre a rejeição pelo mesmo tribunal do último recurso apresentado no processo cível do caso dos emails. A tomada de posição prende-se com o facto da não apreciação do recurso ter sido decidida por apenas um juiz, enquanto a reclamação sobre essa decisão será avaliada por vários.





O recurso tinha por base a continuidade do juiz Eduardo Pires como relator do processo, decisão que, após pedido de escusa do próprio tendo em conta a sua filiação do Benfica e posição de acionista na SAD, foi mantida pelo presidente do Tribunal da Relação do Porto.