Cassamá perto do Reims

Moreto Cassamá está perto de reforçar os franceses do Stade de Reims. A informação foi avançada pela ‘France Football’, com a publicação a adiantar mesmo que o médio-ofensivo já se encontra em França para assinar contrato com o atual 9º classificado da Ligue 1. Ao que tudo indica, Moreto Cassamá vai assinar um contrato válido por três temporadas e meia, restando apenas saber os valores envolvidos no negócio.

No fundo, trata-se do desfecho esperado para uma saída que já esteve perto de acontecer no verão. Aí, o jovem luso-guineense, de apenas 20 anos, esteve com um pé no Borussia M’Gladbach, mas o emblema alemão recuou na hora decisiva. Cassamá acabou por ficar no FC Porto e até viu o seu nome incluído na lista B de inscrições para a Liga dos Campeões.

Não se chegou a estrear pela formação principal, sendo que foi utilizado por Rui Barros em 11 jogos da equipa B.