Castigo de 3 jogos aplicado pela UEFA a Soares pode ter recurso

O Comité de Ética, Controlo e Disciplina da UEFA não foi meigo com Soares e castigou o atacante do FC Porto com três jogos de suspensão devido à expulsão na receção ao Bayer Leverkusen, a contar para a 2ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa.





Em causa, recorde-se, está um lance em que o brasileiro acertou com o cotovelo em Jonathan Tah, tendo sido imediatamente expulso, com vermelho direto, pelo árbitro romeno István Kovács.Ora, o castigo foi divulgado ontem pela UEFA, sendo que a reunião de onde saiu o mesmo realizou-se no passado dia 26 de março. Segundo as informações apuradas por Record, o FC Porto ainda não foi notificado da decisão, o que não impede que um eventual recurso não esteja já a ser ponderado. Assim que chegue a tal notificação e analisadas as alegações feitas pela UEFA, os responsáveis do clube vão verificar se há ou não matéria para avançar com o recurso.Além do castigo a Soares, o FC Porto também foi punido em 63 mil euros por irregularidades nos dois jogos da eliminatória frente aos alemães. O atraso no reinício do jogo em Leverkusen valeu 35 mil euros de multa, a conduta imprópria no jogo do Dragão custou 10 mil euros e o acesso das bancadas bloqueado a mais de 18 mil.