Castigo do Jamor: cadeira arremessada atingiu agente no peito

O acórdão do CD da FPF que aplicou ao FC Porto o castigo de um jogo à porta fechada, em virtude da agressão a um agente policial na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, revela os detalhes da ocorrência.





Foi dado como provado em sede de inquérito que, "às 17h45, um agente das forças de segurança foi atingido por uma cadeira arremessada da zona onde se encontravam os Grupos Organizados de Adeptos afetos à arguida FC Porto, SAD situados no Topo Sul [...] O agente das forças de segurança [...] foi atingido na zona do peito [...] Em resultado do impacto sofrido o referido agente [...] sofreu um hematoma/inchaço na zona do peito, não necessitando de tratamento hospitalar".

Na sua defesa, o FC Porto, que vai recorrer da decisão, entende que "a imputação dos factos [...] baseou-se numa inadmissível presunção [...] não havendo qualquer prova concreta".