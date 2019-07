Castillo despede-se de Marchesín: «Continuaremos a apoiar-te, menos contra o Benfica»

Castillo e Marchesín Castillo e Marchesín

Nicolas Castillo, antigo avançado do Benfica que se encontra ao serviço do América, recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, para se despedir do companheiro de equipa Agustin Marchesín, guarda-redes que está de malas feitas para se mudar para o FC Porto.O dianteiro publicou duas fotografias do guardião no Instagram e numa delas brincou com a transferência para o Dragão, deixando a promessa de que continuará a torcer pelo sucesso de Marchesín a não ser nos jogos contra as águias."Muito sucesso, irmão. Obrigado por tudo, tu mereces. Sentiremos a tua falta, mas sabemos o quão importante é para ti. Cá estaremos a apoiar-te, menos contra o Benfica", escreveu.