Castro: «Hulk foi o jogador mais incrível com quem joguei»

André Castro não hesitou nem um momento quando lhe perguntaram qual foi o melhor jogador com quem partilhou o balneário na sua carreira. Foi no FC Porto, como seria previsível, e fazia coisas incríveis. O resto é fácil de adivinhar...





"Nem o Lucho nem o Moutinho, nem outros grandes jogadores, como o Falcão e outros, vão ficar tristes, mas foi o Hulk. O Hulk foi o jogador mais incrível com que joguei, porque fazia coisas que mesmo que tentássemos a vida toda não iríamos conseguir, porque é algo dele e era mesmo incrível. Todos os que treinámos com ele, sabemos que era mesmo incrível", revelou o médio no programa 'FC Porto em casa', numa opinião corroborada por Kelvin.Um conjunto de elogios reforçado por Lucho González, que lembrou o golo de fora da área que o brasileiro marcou no Estádio da Luz. Mesmo assim, Hulk demorou um pouco a conquistar esse carisma, face às dificuldades a nível tático que apresentava quando chegou."Nos primeiros treinos, o Quaresma muitas vezes ficava bravo, porque ele não passava a bola a ninguém. Ele pegava na bola e queria demonstrar tanto... Uns dias antes dele chegar, o presidente disse 'a gente vai trazer um super jogador, um jogador incrível', e ninguém conhecia o Hulk. Vinha da 2. Divisão do Japão, não era muito conhecido, mas quando a gente viu as qualidades dele, a força dele nos treinos, ficámos surpreendidos. Taticamente era um jogador muito indisciplinado e Jesualdo Ferreira teve muito a ver com a evolução dele. Mas como o Castro e o Kelvin disseram, era um absurdo, aquele golo que marcou no Estádio da Luz... o único jogador que se atravia a chutar dali era ele. Eram coisas absurdas de um jogador que marcou toda a gente", vincou El Comandante.