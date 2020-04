Castro: «Kelvin tinha uma estrelinha»

André Castro agredece a Kelvin tudo aquilo que o brasileiro lhe proporcionou com a conquista do título de 2012/13, não poupando nos elogios ao extremo, que considera ser um jogador com estrelinha de campeão, dando os exemplos dos golos ao Sp. Braga e Benfica em momentos determinantes.





"O Kelvin é um bom companheiro de equipa, muitas vezes dava-lhe cabo da cabeça, porque toda a gente sabia que tinha uma qualidade acima da média. Sabíamos que era um jogador especial, dizia-lhe para aproveitar bem as oportunidades que tinha. Era um jogador com uma estrelinha especial e o Vítor Pereira acreditava nessas coisas extra-futebol e isso veio a confirmar-se", destacou o médio, no programa 'FC Porto em casa'.Lucho González também elogiou o brasileiro e lamentou que não tivesse tido tantas oportunidades para jogar. "É um menino muito bom, com grande coração e qualidade. Às vezes é difícil saber se teve oportunidades no FC Porto para mostrar o seu valor, mas vê-se que está a trabalhar bem e acho que pode regressar à Europa", apontou o argentino.