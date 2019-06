Catió Baldé: «A decisão foi do Bruma»

Catió Baldé falou sobre o 'desvio' de Bruma do FC Porto para o PSV Eindhoven. "A decisão foi do Bruma", disse o empresário à SIC Notícias.





"Bruma não chegou a comprometer-se com o FC Porto. Houve essa possibilidade e foi criada essa perspectiva. Ele quis continuar a jogar no estrangeiro. A vontade do jogador conta muito, da minha parte fiz tudo", referiu, acrescentando: "Espero que as pessoas compreendam".Os dirigentes do clube holandês fizeram uma viagem relâmpago a Lisboa para convencerem o jogador. O acordo foi fechado durante a madrugada numa unidade hoteleira da capital e Bruma acertou com o PSV um contrato por cinco épocas, caindo assim por terra o princípio de acordo com o FC Porto. O internacional português já viajou para a Holanda.