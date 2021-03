Conselho de Disciplina instaura processo a Francisco J. Marques

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, foi alvo de um processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.





De acordo com o comunicado emitido esta segunda-feira, o CD esclarece que o processo surge na sequência de uma denúncia feita pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol "tendo por objeto declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes da arbitragem".Refira-se que Francisco J. Marques apontou o dedo ao trabalho das equipas de arbitragem nos jogos do FC Porto B na 2.ª Liga, após o encontro com o Chaves, através das redes sociais. Uma publicação que poderá ter estado na origem deste processo disciplinar.