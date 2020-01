Cecília Pedroto lembra FC Porto "sem ratos"

Cecília Pedroto, mulher de José Maria Pedroto, fez uma publicação nas redes sociais a recordar os tempos em que o marido era o treinador dos dragões, não deixando de fazer uma comparação com o momento atual do FC Porto, que atravessa uma cisão interna com Pinto da Costa em cima do caso do 'rato' que tornou públicas divergências entre a direção.





"Momentos de alegria, amizade, respeito e fidelidade. Neste tempo não havia ratos", pode ler-se.Recorde-se que recentemente Pinto da Costa ligou o legado de José Maria Pedroto a Sérgio Conceição afirmando que o atual técnico é aquele que tem um espírito mais próximo da grande figura da história portista.