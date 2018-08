Quadro

O favoritismo está naturalmente do lado portista, não só pela diferença de historial como pelo desequilíbrio de valores em campo. Foi esse último parâmetro que permitiu ao FC Porto regressar às conquistas na época passada, com a vitória no campeonato, e começar a nova temporada com a possibilidade de discutir a Supertaça.Uma competição onde os portistas acumulam recordes, não só em termos coletivos como também individuais. Artur Jorge é desde logo o treinador que mais vezes conquistou o troféu (três), embora fique muito distante dos jogadores Vítor Baía e João Pinto, que o fizeram em oito ocasiões. O antigo lateral-direito é ainda o detentor do maior número de jogos (25), deixando para Domingos Paciência o estatuto de melhor marcador, com seis golos. Quanto à maior vitória portista, essa aconteceu na segunda mão de 1996/97: um claro 5-0 no Estádio da Luz, frente ao Benfica.