César Boaventura garante que "nunca" tentou "corromper jogadores", alegando que estas acusações fazem parte de "uma estratégia montada por Sporting e FC Porto" para o atacar. O empresário vai mesmo mais longe e, além de se defender, lança graves acusações a Jorge Jesus, referindo saber que este tentou subornar o guardião Salin.

"Estive com o Salin pouco antes do jogo do Benfica com o Marítimo. Ele estava em final de contrato e estávamos a negociar para que ele passasse a ser representado pela nossa empresa. Num desses encontros, ele recebeu uma chamada e disse-me que era o Jorge Jesus a oferecer 150 mil euros para que não sofresse golos. O Salin, se tiver coragem, que me venha desmentir", salienta César Boaventura. Record tentou contactar o guarda-redes e treinador sobre esta denúncia, mas não obteve uma reação.

