César Peixoto: «Sérgio Conceição sabe como pode ferir a Juventus»

Ex-colega de equipa de Sérgio Conceição no FC Porto, César Peixoto concedeu uma entrevista ao portal Tuttomercatoweb.com na qual fez a antevisão do jogo desta terça-feira entre a Juventus e o FC Porto. O técnico, cujo trabalho mais recente foi no Moreirense, deixou muitos elogios tanto a Sérgio Conceição, a quem perspetivou um futuro de ainda maior sucesso, como à equipa azul e branca.





"O Sérgio é tão competitivo como foi como jogador. É exigente, taticamente bom e trabalha muito a nível ofensivo. Ele sabe como pode ferir a Juventus, o FC Porto é uma equipa forte, organizada e que pressiona muito alto", começou por dizer, dando o exemplo do primeiro golo apontado pelos dragões no jogo da primeira mão (erro na saída de Betancur).Referindo que Cristiano Ronaldo não teve o apoio necessário por parte dos colegas na partida do Estádio do Dragão, César Peixoto revelou o que espera do campeão português no encontro desta terça-feira: "Acredito que o FC Porto se vai apresentar com duas faces: por um lado vai pressionar alto; por outro, vai tentar criar perigo nas transições. Quando a Juventus estiver a sair a jogar vai pressionar alto, mas se não conseguir recuperar a bola, vai fechar e tentar sair rápido com jogadores como o Corona e o Marega".O ex-internacional português deixou ainda elogios ao trabalho feito por Paulo Fonseca na Roma, referiu que Pirlo precisa de "mais tempo" para provar o seu valor enquanto treinador e explicou o porquê de os treinadores portugueses terem tanto sucesso. "O treinador português adapta-se, estuda a cultura do país e os jogadores que tem à disposição. Somos técnicos preparados a nível cultural e temos vontade de aprender e melhorar", rematou.