Vítor Pinto explica discussão entre Danilo e Sérgio Conceição: «Parte mais grave aconteceu depois do jantar»

Carlos Chaínho não dá grande relevância à, que terá levado à saída do jogador do estágio, no Algarve. Em declarações à Rádio Renascença o antigo jogador disse acreditar que o técnico e o médio vão resolver a situação e que o episódio será esquecido."As pessoas vão sentar-se e resolver o assunto. Já estive em situações semelhantes e basta sentar e resolver. A confiança não se vai perder, o que se passa em campo é mais importante e fala por si. O Danilo é bom profissional e muito honesto. O Sérgio Conceição foi meu colega e sei como ele é. São situações normais do futebol", explicou.