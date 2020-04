Chaínho elogia trio do FC Porto e nomeia Corona como o "melhor jogador do campeonato"

Alex Telles, Pepe e Otávio são três dos nomes com mais utilização no FC Porto, mas há um outro que enche as medidas a Chaínho: Corona.





Para o antigo jogador do FC Porto, o mexicano é o "melhor jogador do campeonato". "Toda a gente sabe o carinho e de que clube sou. Sou do FC Porto. Toda a gente sabe. Na minha atual missão tenho de ser neutro. Mas em relação a este ano, há três jogadores que são importantes: Alex Telles pelas assistências. É dos melhores do FC Porto. E um jogador que tem sido importante e passa despercebido é o Otávio. O Otávio tem uma característica que reparei. Recupera bolas em partes ofensivas, faz trabalho para dois. É fantástico, é um jogador que tem preenchido. Evoluiu muito. E há ainda o Pepe, que é um irmão e que, com este nível, vai jogar até aos 40. É inteligente. Se um jogador não ralha, não vibra, não sente, é um jogador de poucos anos. E há ainda o Corona, que para mim é o melhor jogador do campeonato", apontou.