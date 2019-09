Chainho sem alarmismos em relação a Sérgio Conceição e Nakajima

Chainho acredita que a mediática reprimenda de Sérgio Conceição a Nakajima, no final do jogo com o Portimonense, não irá deixar marcas. "São coisas do futebol. Certamente vão conversar e resolver as coisas. Já tive situações assim também... O Nakajima é um valor do FC Porto, é um jogador que também precisa de tempo, de se adaptar e de certeza que aquilo que o treinador quer é que, quando ele entra, que o faça com empenho e que dê um pouco mais. Às vezes pode não jogar bem, mas acho que a mensagem é essa", referiu o antigo médio dos dragões, à margem da apresentação da Semana Europeia do Desporto. Silas, igualmente presente, também falou do caso. "O Sérgio é uma pessoa emocional, mas não acho que tenha havido nada de especial. Nakajima nem respondeu", apontou.