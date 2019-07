Chaínho sobre Fábio Coentrão: «Há situações que não se esquecem»

Chaínho acredita que Fábio Coentrão até podia ter sido um bom reforço para o FC Porto, mas em seu entender houve outras condicionantes que inviabilizaram o negócio."O Fábio Coentrão é um grande jogador, um grande profissional, mas há situações que não se esquecem e que não têm a ver com a qualidade dele. Se fosse para o FC Porto, o Fábio iria acrescentar algo, é um jogador impressionante. Não sei se o FC Porto fez alguma oferta", explicou o antigo jogador dos dragões, em declarações à Rádio Renascença.Recorde-se que uma das claques do FC Porto opôs-se publicamente à contratação de Coentrão. "Pessoas que sempre insultaram e cuspiram os nossos adeptos, festejaram golos com gestos grosseiros, sempre destilaram ódio contra o nosso clube, fosse de vermelho, verde ou outro emblema, que se espumam com insultos racistas a atletas do nosso clube não podem vestir a nossa camisola",no Facebook.O jogador, garantindo não ter recebido qualquer proposta do FC Porto.