Chegada do FC Porto às Aves envolta em grande festa

Os adeptos do FC Porto fizeram questão de acompanhar o autocarro do FC Porto até à Vila das Aves, à semelhança do que haviam já feito em Famalicão e no jogo do Dragão, frente ao Marítimo.





Uma larga franja de apoiantes dos azuis e brancos seguiu a comitiva desde o hotel, em Vila Nova de Gaia, até à pequena vila do concelho de Santo Tirso, mas acabaram por não poder aproximar-se do estádio.Os adeptos acabaram por ficar barrados a cerca de 100 metros do reduto avense, à semelhança do que havia acontecido já em Famalicão. Tudo indica que ficarão a apoiar a partir daí, numa tentativa de se fazerem ouvir e dar força ao conjunto de Sérgio Conceição.