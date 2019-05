Chegada tranquila e com algum apoio ao Porto

O plantel do FC Porto foi recebido na chegada ao Estádio do Dragão por cerca de 30 adeptos, que apesar da derrota na final da Taça de Portugal aproveitaram para saudar a equipa com cânticos de apoio. De resto, o autocarro dos dragões chegou à Invicta sem qualquer escolta policial, algo que na verdade não seria necessário em face de uma receção tão pacífica.