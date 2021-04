Chelsea nega versão de Conceição e revela insultos de jogadores e equipa técnica do FC Porto

Uma fonte do Chelsea negou ao 'The Telegraph' qualquer tipo de insulto por parte de Thomas Tuchel a Sérgio Conceição no final do Chelsea-FC Porto de terça-feira, como o técnico portista havia revelado na sua 'flash interview' posterior ao jogo. A fonte citada diz que "não faz sentido" a alegação feita por Conceição e que, ao invés, terão sido os portistas a insultar durante praticamente todo o encontro.





De acordo com a alegação inglesa, aqui descrita pelo referido jornal, "os jogadores e equipa técnica do Chelsea foram chamados de 'filhos da p...' e ainda ouviram a frase 'suck my d...', num dos piores comportamentos que dirigentes e equipa técnica se lembram de ter enfrentado num jogo na Europa ou em Inglaterra". O 'Telegraph' diz mesmo que o FC Porto pode até ser alvo de uma investigação da UEFA por aquilo que diz serem "truques sujos", ainda que faça a ressalva de que os blues não devem sequer avançar com qualquer tipo de queixa.

Por outro lado, o mesmo relato revela ainda que os elementos da equipa técnica que estavam nas bancadas foram confrontados por elementos do FC Porto, ao passo que no relvado se gerou também um foco de tensão após o apito final na habitual hora de trocar a camisolas. Aí, escreve o 'Telegraph', os jogadores do FC Porto terão insultado os adversários depois de estes lhes terem pedido para apenas fazê-lo no túnel de acesso aos balneários.



Por fim, o jornal inglês lembra ainda o duelo com o Manchester City, no qual também se registaram alguns desentendimentos, nomeadamente entre Sérgio Conceição e Pep Guardiola, mas também uma acusação de racismo a Bernardo Silva.