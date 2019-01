Chidozie a caminho da Turquia

Com a entrada de Pepe, o plantel dos dragões passou a contar com seis centrais e, face à abertura do mercado, tudo indica que o quadro de jogadores para essa posição venha a reduzir-se até ao final do mês. O primeiro candidato a deixar o Dragão é Chidozie, nigeriano que está a ser apontado com insistência ao Trabzonspor. De acordo com notícias publicadas na Turquia, o atual terceiro classificado do campeonato daquele país aguarda por uma autorização da FIFA para poder voltar a inscrever jogadores e Chidozie está no topo das prioridades para reforçar o plantel onde milita o português João Pereira.Um cenário que ganhou mais consistência durante o dia de ontem, depois de o site do FC Porto ter informado que o defesa, de 22 anos, não esteve no treino, devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais. Sem espaço entre as primeiras opções de Sérgio Conceição e com uma boa cotação no mercado, desde logo por marcar presença com regularidade nos convocados da seleção da Nigéria, o jovem central tenta aproveitar esta oportunidade para poder jogar mais vezes.Depois de uma época onde fez 23 jogos pelo Nantes, por empréstimo do FC Porto, Chidozie voltou ao Dragão para se afirmar na equipa, mas não conseguiu melhor do que duas presenças em campo e apenas uma como titular. Tapado por Felipe, Éder Militão, Pepe, Mbemba e Diogo Leite, o nigeriano procura espaço noutras paragens.