Chidozie e o futuro no FC Porto: «Ainda não está decidido»

Chidozie Awaziem assumiu, esta quinta-feira, em declarações ao site nigeriano 'AOI Football', que tem trabalhado durante esta temporada com o objetivo de "ficar no plantel" do FC Porto e, consequentemente, conquistar um lugar no onze inicial de Sérgio Conceição.





"O meu futuro ainda não está decidido. Estou a treinar no FC Porto e tenho dado o meu melhor com o objetivo de ter um uma oportunidade de ficar no plantel e depois entrar no onze inicial. Se isso acontecer, claro que ficarei muito contente", começou por referir o defesa-central de 23 anos, que aproveitou para elogiar o compatriota Zaidu, mais recente reforço dos dragões: "É um bom jogador e pode ter um grande impacto na equipa. Tem vindo a treinar muito bem."