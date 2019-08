Chidozie mais perto do Nantes

Sem espaço nas opções de Sérgio Conceição, Chidozie pode estar em vias de ver o seu futuro finalmente resolvido. Segundo afirmou um dos representantes do central à imprensa nigeriana, o regresso ao Nantes está bem encaminhado e pode ser oficializado nos próximos dias.





"A transferência para o Nantes está a acontecer. Em determinado momento pareceu ser impossível, mas da forma como as coisas têm corrido nos últimos dias, a mudança do Awaziem [Chidozie] pode acontecer e em definitivo", assumiu, de forma anónima, um membro do ‘staff’ que gere a carreira do nigeriano, em declarações reproduzidas pelo portal owngoalnigeria.com. "O valor ainda não está acertado com o FC Porto, mas acredito que isso não será um problema", acrescentou.De recordar que Chidozie já atuou nos franceses do Nantes em 2017/18, tendo realizado 23 jogos e marcado um golo. Na segunda metade da última temporada esteve cedido pelo FC Porto aos turcos do Rizespor, onde atuou em 16 partidas e chegou a despertar a atenção do Basaksehir. No entanto, o emblema que ficou em 2º lugar na derradeira edição da liga turca terá desistido da intenção de contratar o internacional nigeriano nos últimos dias. O Nantes é, agora, o destino mais provável.