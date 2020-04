Chidozie "sonha e reza" para jogar no Real Madrid mas não descarta regresso ao FC Porto

O defesa-central nigeriano Chidozie Awaziem revelou, esta terça-feira, em entrevista concedida à La Liga, que tem o desejo de vir a jogar, um dia, pelo Real Madrid.

"Sonhei toda a minha vida jogar em Espanha. Também sempre sonhei jogar no Real Madrid. Estou a lutar para isso. Desejo e rezo para que um dia consiga", apontou.

Cedido pelo FC Porto ao Leganés, Chidozie admitiu ainda qual seria o seu companheiro ideal no centro da defesa 'blanca'. "Gosto muito do Sergio Ramos. Gosto do seu estilo de jogo, da sua atitude em campo, o seu espírito de luta e a sua liderança", frisou.

Quanto ao fututo, o defesa nigeriano disse depender daquilo que o FC Porto pretender para si. "Oficialmente sou jogador do FC Porto e o meu futuro depende daquilo que o clube decidir. Se o FC Porto me oferecer um futuro para continuar no clube, ficarei, porque também adoro o clube. Mas se não me quiserem, quero continuar na La Liga, no Leganés", frisou.