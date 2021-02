Chiellini analisa o FC Porto: «Estamos cientes das dificuldades»

A Juventus tem sido apontada como favorita a vencer a eliminatória contra o FC Porto, mas Chiellini alerta que há muitos perigos aos quais a 'Vecchia Signora' deve estar atenta. Na antevisão ao jogo, o defesa-central admitiu que a equipa terá muitas dificuldades.





"Vimos de um período muito positivo e o jogo de sábado não nos afeta. Precisamos de muito equilíbrio e muita calma, bem como distinguir as duas competições. No campeonato faltam 16 jogos e ainda estamos na luta. Agora começa outro grande objetivo como a Champions League. Estamos muito entusiasmados e vontade de fazer as coisas bem, conscientes das dificuldades que nos esperam", apontou o experiente internacional italiano, deixando mais elogios aos dragões."É uma equipa que se defende muito bem. Nos últimos jogos sofreu um pouco, mas é uma equipe que sofre poucos golos e isso pode colocar-nos em apuros, pois todos sabemos que em jogos diretos é importante marcar fora de casa. Têm qualidades na frente e por fora. É uma equipa muito física que teremos de encarar com cautela. Teremos que tentar fazer o jogo bem sem bater na parede deles", referiu.