Chuva de 'selfies' no aeroporto

O avião que transportou a comitiva do FC Porto até à Madeira chegou um pouco antes do previsto, mas nem isso apanhou desprevenidos os cerca de 50 adeptos que fizeram questão de esperar pelos craques. Mais do que os tradicionais autógrafos, a vontade dos apoiantes dos dragões era mesmo a de tirar ‘selfies’ com os jogadores.

Iker Casillas surgiu à frente do grupo na saída da zona de recolha de bagagens para o exterior do aeroporto e foi logo alvo de todas as atenções para as primeiras fotografias da praxe. Esse ritual foi-se estendendo a outros elementos do plantel e nem Pinto da Costa escapou ao desejo dos portistas em guardar uma recordação desse momento. Ainda assim a necessidade de jantar e descansar levou a que o embarque fosse feito rapidamente em relação à unidade hoteleira onde o FC Porto fica instalado no Funchal, e onde apenas duas adeptas marcaram presença.

Sérgio Conceição fez-se acompanhar por 21 jogadores, com todos os pesos-pesados do grupo às suas ordens. A exceção é Aboubakar, que se encontra lesionado, para além de João Pedro, Chidozie e Jorge, defesas que alinharam contra o Varzim, para a Allianz Cup, mas que desta vez ficaram de fora de uma convocatória alargada para a Madeira.

Intervenção policial

Um grupo de pelo menos cinco adeptos do FC Porto, identificados com símbolos alusivos aos Super Dragões, gerou alguma confusão dentro de um supermercado no centro comercial Anadia, no Funchal, ao início da noite de ontem.

A notícia foi avançada pelo ‘Jornal da Madeira’, que refere que os ânimos só acalmaram depois da chegada da Brigada de Intervenção Rápida da PSP, que teve de ser chamada ao local para garantir a reposição da serenidade e tomar conta da ocorrência.