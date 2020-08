Cimeira presidencial no Dragão

A subida de fasquia do FC Porto, aumentando o esforço financeiro para tentar contratar Taremi e Nuno Santos, aconteceu durante uma cimeira presidencial que teve lugar na passada quarta-feira no Estádio do Dragão.

António Silva Campos fez-se acompanhar do diretor desportivo André Vilas Boas, campeão pelo FC Porto em 2003/04, tendo-se reunido com Pinto da Costa e outros elementos da estrutura da SAD azul e branca, que teve uma jornada de elevada carburação. Para além da certeza sobre a vontade de serem garantidos os dois elementos mais em foco do plantel do Rio Ave como prendas para Sérgio Conceição, voltou a ficar patente a convicção por parte dos juristas do FC Porto da ausência de validade da cláusula antirrivais que o Benfica inseriu no acordo de cedência de Nuno Santos aos vila-condenses. Certo é que, até ao momento, os dragões não colocaram por escrito a garantia de que assumirão a indemnização de 5M€ ao Benfica.