Cinco baixas para Sérgio Conceição no derradeiro treino antes do Boavista

O plantel do FC Porto realizou esta sexta-feira o último treino antes do dérbi da invicta frente ao Boavista, jogo da 2.ª jornada da Liga NOS.





De acordo com a informação publicada no site do clube, constam cinco nomes no boletim clínico dos dragões: Cláudio Ramos (treino condicionado e ginásio), Mouhamed Mbaye (tratamento), Marcano (tratamento e ginásio), Nakajima (treino integrado condicionado) e Evanilson (gestão de esforço por fadiga muscular).O Boavista-FC Porto joga-se a partir das 21 horas deste sábado, com arbitragem de Luís Godinho.