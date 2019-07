Claque do FC Porto contra contratação de Fábio Coentrão

O Colectivo Ultras 95, uma das claques do FC Porto, manifestou-se esta quarta-feira contra a possível contratação de Fábio Coentrão. Num comunicado divulgado na página oficial no Facebook, a claque começa por sublinhar que não se intromete "nas contratações do clube nem na sua gestão de plantel", mas que se vê "forçada" agora a dar a sua opinião."Pessoas que sempre insultaram e cuspiram os nossos adeptos, festejaram golos com gestos grosseiros, sempre destilaram ódio contra o nosso clube, fosse de vermelho, verde ou outro emblema, que se espumam com insultos racistas a atletas do nosso Clube não podem vestir a nossa camisola! Não entraremos pela vertente desportiva e pela condição física deplorável e temos todos a noção que esta é a opinião unânime dos nossos adeptos e não apenas do nosso grupo. Exigimos respeito pelo FC Porto e pelos seus adeptos e pedimos a quem tem o poder de decidir para não avançar com esta contratação!", concluem.Sem surpresa, os vários conflitos e picardias que Fábio Coentrão colecionou ao serviço de Benfica e Sporting nos muitos jogos disputados contra o FC Porto, alimentam, como ontem se percebeu nas redes sociais afetas aos dragões, sensações variadas entre os seus adeptos.O facto de se ter assumido como sportinguista quando se mudou para Alvalade, em 2017, também contribuirá para uma certa resistência em torno da sua contratação. De resto, o próprio FC Porto já se envolveu institucionalmente num conflito de Fábio Coentrão com Marega, nas meias-finais da Allianz Cup de 2017/18.À altura, o lateral insultou o maliano durante o clássico, um facto que os dragões evidenciaram e catalogaram como racismo na sua newsletter ‘Dragões Diário’."COMUNICADO C95 :Nunca nos intrometemos nas contratações do Clube nem na sua gestão de plantel, mas neste caso vemo-nos forçados a dar a nossa opiniao.Pessoas que sempre insultaram e cuspiram os nossos adeptos, festejaram golos com gestos grosseiros, sempre destilaram ódio contra o nosso Clube, fosse de vermelho, verde ou outro emblema, que se espumam com insultos racistas a atletas do nosso Clube não podem vestir a nossa camisola!Não entraremos pela vertente desportiva e pela condição física deplorável e temos todos a noção que esta é a opinião unânime dos nossos Adeptos e não apenas do nosso Grupo.Exigimos RESPEITO pelo FUTEBOL CLUBE DO PORTO e pelos seus ADEPTOS e pedimos a quem tem o poder de decidir para não avançar com esta contratação!Viva o Futebol Clube do Porto!"