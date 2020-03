Claque Super Dragões acusa "máquina de propaganda" benfiquista de coação

A claque Super Dragões recusou, através de um comunicado divulgado nas redes sociais, ter feito qualquer espera a Vasco Santos, VAR do duelo entre o FC Porto e o Rio Ave. A informação começou por ser avançada pelo agente César Boaventura, sendo que durante esta noite foi igualmente comentada por alguns representantes do Benfica em programas de análise desportivo na televisão.





"Na sequência de afirmações proferidas em programas desportivos da noite de domingo que acusavam os Super Dragões de uma "espera" a Vasco Santos, VAR do FC Porto vs Rio Ave de ontem, a direcção da claque informa que tais afirmações são completamente falsas e apenas se inserem na habitual realidade alternativa criada pela máquina de propaganda do SL Benfica", pode ler-se no comunicado, onde é feito também uma acusação de coação por parte dos "cartilheiros" dos encarnados."Com estas intervenções, os cartilheiros e peões de brega espalhados pelo clube da luz em toda a comunicação social, apenas procuram condicionar as decisões das equipas de arbitragem, numa descarada manobra de coação à qual ninguém pode ficar indiferente e que não nos cansaremos de denunciar", escreveram os Super Dragões.