Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Claque Super Dragões instalada em hotel com vista para o relvado do estádio João Cardoso Tal como nas Aves, os jogadores do FC Porto vão contar amanhã com o apoio próximo





EM TONDELA. Claque já reservou quartos para apoiar equipa

• Foto: dr record