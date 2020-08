Cláudio Ramos e a chegada ao FC Porto: «É o cumprir de um sonho»

Cláudio Ramos foi oficializado como reforço do FC Porto, esta quinta-feira, e já falou como jogador dos dragões. O guardião, de 28 anos, assumiu que rumar ao Dragão é uma grande responsabilidade, mas também o cumprir de um sonho.





"Sem dúvida nenhuma que é o cumprir de um sonho. Na minha carreira, sempre tive o objetivo de chegar a um clube com o FC Porto. É um orgulho enorme vestir esta camisola e fazer parte da família portista. É o maior desafio da minha carreira, mas sempre gostei de desafios e acho que estou preparado. Agora cabe-me trabalhar e mostrar a minha qualidade. Sei da minha qualidade e venho para ajudar", garantiu, em declarações aos meios oficiais do clube.Sobre o FC Porto, Cláudio Ramos tem grandes expectativas. "Estamos a falar do FC Porto. Sempre tive a ideia de que é como uma família, que é um clube muito unido e que vive muito dessa união, também com a cidade. Espero integrar-me o mais rapidamente possível nesta família, porque sei que é o maior clube português. Estou muito feliz por estar aqui", referiu.