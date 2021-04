Cláudio Ramos reviu amigos

Cláudio Ramos regressou ontem a uma casa que bem conhece. O guarda-redes do FC Porto foi suplente frente à antiga equipa, a qual trocou pelos dragões no último verão após terminar contrato em Tondela. O internacional português teve oportunidade de rever os ex-colegas e mereceu mesmo as boas-vindas por parte do ‘speaker’ do Estádio João Cardoso.

Cláudio Ramos sentou-se pela segunda vez no banco de suplentes do FC Porto nos jogos para o campeonato, depois da presença na 3ª jornada, na receção ao Marítimo. A falta de competição levou o guarda-redes a jogar pela equipa B dos dragões.