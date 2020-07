Cláudio Ramos tem proposta do FC Porto

A influência de Vítor Baía já se faz notar. O vice-presidente do FC Porto ainda não exerce funções na SAD mas já ligou a Cláudio Ramos no sentido de convencer o guarda-redes do Tondela, que termina contrato, a mudar-se para a Invicta. Ao que Record apurou, ainda nada foi assinado, mas existe uma proposta de vínculo por quatro temporadas.





Aos 28 anos, Cláudio Ramos pretende dar um salto na carreira e está disposto a comprometer-se, se bem que no Olival tenha de contar com a concorrência forte de Marchesín e Diogo Costa.