CNID condena insultos a jornalista no Dragão e lamenta ausência de um pedido de desculpas

Para lá da tomada de posição do Sindicato dos Jornalistas, que denunciou e condenou o tratamento dado ao jornalista Duarte Monteiro por Sérgio Conceição e o assessor de imprensa Rui Cerqueira na conferência de imprensa posterior ao FC Porto-Sporting, também o CNID (Associação dos Jornalistas de Desporto) saiu a público para repudiar a situação vivida no Estádio do Dragão.





Na sua nota, o CNID visa o assessor dos dragões - "um ex-jornalista que devia ter especiais responsabilidades na relação com os seus antigos pares" -, mas também Pinto da Costa pelo seu "silêncio complacente e cúmplice", que considera ser "simplesmente lamentável". Por outro lado, o mesmo comunicado lamenta que "quase 24 horas depois do sucedido" ainda não tenha havido "um pedido de desculpas".

"O jornalista Duarte Monteiro, do site zerozero.pt, foi ontem tratado com pouca elegância por parte do treinador do FC Porto Sérgio Conceição na conferência de Imprensa após o jogo e depois insultado repetidamente pelo assessor de imprensa Rui Cerqueira, um ex-jornalista que devia ter especiais responsabilidades na relação com os seus antigos pares.

Mais tarde, à saída do estádio, o jornalista voltou a ser insultado de forma gratuita pelo assessor de Imprensa do FC Porto, perante o silêncio complacente e cúmplice do próprio presidente do clube. Simplesmente lamentável.

Uma cena que se julgava já impossível de acontecer nos estádios portugueses, e que tem que ser denunciada quando acontece. E quase 24 horas depois do sucedido ainda não houve um pedido de desculpas, o que se lamenta ainda mais.

Os jornalistas sabem que a sua profissão os sujeita a situações difíceis e sabem conviver com elas. A tentativa de intimidação, da parte de supostos poderes ou de quem quer agradar a certos poderes, é uma das armas mais antigas contra os jornalistas. Só que o Jornalismo tem que estar sempre acima disso e preparado para enfrentar quem o tenta silenciar. A tolerância e o respeito são pilares da sociedade democrática e de um desporto são. No desporto, ser mais forte nunca deve ser sinónimo de ser mais bruto."