Colega de Evanilson lamenta saída do avançado: «Queríamos que ficasse, deixará saudade»

A saída de Evanilson para o FC Porto apanhou o Fluminense desprevenido e fez alguma mossa no seio da equipa tricolor. Wellington Silva, jogador do emblema carioca, deu conta disso mesmo esta terça-feira, em declarações aos meios de comunicação do Brasil.





"Ele é um grande jogador. Não é nenhuma surpresa (a saída), sabíamos que a qualquer momento isso poderia acontecer. Claro que, agora, é uma surpresa porque ele estava a ajudarmuito, a marcar golos, a ajudar os companheiros. É um miúdo muito humilde e vamos sentir muita falta dele. Vai deixar saudade em todo grupo. Claro que queríamos que continuasse aqui, mas, como amigo, tenho de desejar-lhe o melhor", referiu.