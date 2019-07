Colegas, ex-companheiros e até Madureira reagiram à publicação de Óliver Torres

Se a confirmação da saída de Óliver Torres do FC Porto rumo ao Sevilha gerou tumulto nas redes sociais, a mensagem de despedida publicada pelo médio não foi diferente . Na verdade, à emocionada publicação deixada pelo jogador espanhol na sua conta oficial de Instagram não faltaram respostas, algumas de caras bem conhecidas do futebol no geral e, em particular, dos dragões.Antigos companheiros, como Mário Suárez, colegas no FC Porto, como Otávio, Manafá, Pepe, Casillas, Chidozie, Loum, André Pereira, Layún, Diogo Queirós, Diogo Leite, Soares, Sérgio Oliveira e Otávio, e outras caras conhecidas do universo azul e branco, tal como Sara Carbonero e Fernando Madureira, foram algumas das pessoas que não quiseram deixar passar em claro a despedida do médio.A resposta dos adeptos também aconteceu em massa, a esmagadora maioria das quais a desejar sorte a Óliver nesta nova etapa.