Colegas rendidos a Marchesín

"Grande trabalho da equipa, feliz pelo resultado e por acabarmos em primeiros no grupo da Liga Europa, que era o que queríamos. Obrigado pelo apoio! Vamos Porto", escreveu Agustín Marchesín, numa mensagem publicada no Instagram que suscitou várias reações por parte de colegas de equipa, entre os mais de 300 comentários a elogiá-lo. "Enorme, monstro, grande", foram palavras dirigidas por Soares, Otávio e Marega, para destacar mais uma brilhante exibição do internacional argentino no jogo frente ao Feyenoord.

E plenamente justificadas, face às intervenções que Marchesín fez para garantir a vitória, duas delas entre os 70 e os 73 minutos. Primeiro a desfazer uma jogada perigosa que começou com a bola a bater no poste direito, e logo depois a impedir que o remate de Luciano Narsingh acabasse no fundo das redes. O argentino voltou a vestir a capa de herói e segurou mais um triunfo importante, desta feita na Europa, mostrando que o afastamento a que esteve sujeito não beliscou a suas qualidades entre os postes.